Uma mulher que não teve a identidade informada, foi presa nesta quarta-feira (dia 30), em Resende, suspeita de envenenar os próprios filhos. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em dezembro de 2019, no bairro Campo Belo, na região das Barras, em Resende. Segundo as investigações, ela preparou uma macarronada para as crianças e adicionou chumbinho.

A suspeita da polícia é de que a motivação do crime tenha sido o fato de ela não aceitar o fim do relacionamento com o ex-companheiro. Em depoimento aos agentes, o pai das crianças disse que, no dia do crime, ela chegou a enviar uma mensagem para ele dizendo que lhe entregaria os filhos em um caixão.

Na ocasião, a filha mais velha, de seis anos, chegou a perguntar o que eram as bolinhas pretas na comida, tendo a mãe respondido que eram o tempero. Os três menores ingeriram o alimento envenenado e começaram a passar mal.

Uma vizinha chamou o Samu. A menina e o irmão, de apenas três anos, foram levados para o Hospital de Emergência, onde passaram por uma lavagem estomacal.