O prefeito Ednardo Barbosa (PSC), candidato à reeleição em Pinheiral, realizou na noite desta terça-feira (dia 29), o primeiro encontro de campanha com os 49 candidatos a vereadores e presidentes de partidos de sua base. A coligação ‘Continuar a Avançar’ reúne os partidos PSC, DEM PSL, PP, MDB, PL, PTB. O evento, realizado em um salão de festas no Centro, seguiu todas as medidas de segurança contra a Covid-19.

Com tom de otimismo, Ednardo Barbosa conduziu o evento e falou aos candidatos sobre os projetos já realizados na cidade ao longo desses quase quatro anos da sua gestão, que contemplou todos os bairros do município, sobre os que ainda estão em andamento e sobre os projetos futuros que, seguindo a mesma linha dessa gestão, também contemplarão todos os bairros da cidade.

“O que estamos apresentando aqui é o desejo de dar continuidade a um trabalho que começou em 2016 e eu tenho certeza que a população de Pinheiral irá reconhecer tudo isso que a gente plantou e se Deus quiser vamos colher no dia 15 de novembro. Eu não tenho dúvidas de que hoje a melhor proposta para Pinheiral é Ednardo Barbosa e Sediene Maia. Vamos continuar a avançar!”.

O prefeito falou sobre a lisura com que administra a Prefeitura e que os candidatos poderão ir às ruas com tranquilidade. “Vocês não irão se decepcionar com a minha candidatura e da professora Sediene Maia. Nosso trabalho sempre foi voltado para a população de Pinheiral com muito respeito pelo dinheiro público o que refletiu diretamente na eficiência da nossa gestão. Podem caminhar com tranquilamente durante a campanha, pois eu tenho certeza de que se os nove vereadores eleitos saírem dessa sala aqui hoje a população de Pinheiral estará muito bem representada”, frisou Ednardo Barbosa.

O presidente do DEM, Paulo César Leite Franco, falou em nome dos partidos. “Eu penso que temos dois objetivos principais. Primeiro, a reeleição do prefeito Ednardo Barbosa e da professora Sediene Maia. Temos que trabalhar para isso para que a gente possa continuar a avançar. E o segundo objetivo é fazer o melhor trabalho possível para ocuparmos o maior número de cadeiras na câmara municipal para ajudar o prefeito e a nossa cidade a desenvolver cada vez mais”, disse Paulo César.

A candidatura de Ednardo Barbosa e da professora Sediene Maia foi lançada oficialmente na segunda-feira (dia 28), através de vídeo divulgado em suas redes sociais.

A vice-prefeita Sediene Maia, falou da importância de eleger vereadores da coligação ‘Continuar a Avançar”. “Nós construimos um excelente plano de governo, que contempla a educação, saúde, saneamento, lazer, entre outros, mas estas atividades e propostas só serão executadas, se elegermos os senhores. Vamos trabalhar juntos e através de uma campanha respeitosa vamos buscar conquistar êxito e fazer o melhor pela nosssa cidade”, disse Sediene Maia.