O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC) e a vice, professora Sediene Maia (DEM), candidatos a reeleição, fizeram questão de entregar pessoalmente o material de campanha aos candidatos a vereador de sua base. O evento contou com a presença do deputado estadual, Gustavo Tutuca que fez questão de estar presente e reforçar a declaração de apoio a Ednardo. A ação, realizada no comitê, no bairro São Jorge, seguiu todas as medidas de segurança contra à Covid-19.

“Hoje, o dia foi marcado pela entrega de material aos candidatos a vereador. Existem ainda alguns impedimentos até o dia 06 de outubro, mas a gente não perdeu tempo e aproveitamos para fazer essa entrega inicial de material para todos os candidatos”, disse.

O prefeito Ednardo aproveitou a ocasião para agradecer o apoio de sempre do deputado estadual, Gustavo Tutuca. “Recebemos a visita ilustre do nosso amigo, deputado estadual, Gustavo Tutuca, que reafirmou o apoio à nossa candidatura e ficamos muito felizes”, disse Ednardo.

Gustavo Tutuca reforçou a importância de dar continuidade ao governo de Ednardo Barbosa e Sediene Maia. “O voto no Ednardo e na Sediene é um voto de responsabilidade, de dar a chance para que Pinheiral continue avançando, continue colocando boas práticas na política, realizações, cuidando da população como deve ser cuidada. Por isso que eu vou fazer questão de estar aqui durante toda a campanha reforçando isso para as pessoas que confiam também no meu trabalho que possam continuar confiando. Ednardo Barbosa e Sediene é 20, vamos vencer estas eleições no dia 15 de novembro”, frisou Tutuca.