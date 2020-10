A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde deste sábado (dia 3), uma caminhonete Fiat Strada com registro de furto, no km283 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Volta Redonda. A apreensão ocorreu na altura do bairro Brasilândia.

Segundo a PRF, durante a abordagem, agentes perceberam que a caminhonete tinha um registro de furto, feito em janeiro de 2019, na cidade de Barra Mansa, pelo próprio condutor, que não é o dono do veículo registrado no sistema do Detran.

Questionado, o condutor não soube explicar os motivos de ter passado tanto tempo sem efetuar o registro da recuperação do veículo. Por isso, foi encaminhado à delegacia de Barra Mansa, onde teve que se explicar e registrar a recuperação da caminhonete. Foto: PRF