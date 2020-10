Um suspeito foi preso e cerca de 600 sacolés de cocaína e 118 de maconha foram apreendidos em uma ação do 10º Batalhão de Polícia Militar, em Barra do Piraí. A apreensão ocorreu na Rua Coronel Nóbrega, no bairro Química.

Segundo consta na ocorrência da PM, agentes foram até o local, flagram duas mulheres em atitude suspeita e as seguiram. Logo a frente, tiveram atenção voltada a um táxi. O motorista e o passageiro foram revistados, mas nada foi encontrado.

O passageiro relatou que estava na companhia de uma mulher, identificada apenas como “Luziane”, que havia chamado o táxi para buscar uma bolsa na casa da tia, no bairro Química.

Em buscas no local próximo a onde o táxi estava, foi encontrada uma bolsa com 595 sacolés de cocaína e 118 sacolés de maconha. O material foi levado à delegacia de Barra do Piraí. Foto: PM