A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (dia 13), um funcionário de uma agência da Caixa Econômica Federal, no Leblon, Zona Sul do Rio por fraude no auxílio emergencial e desvios de verbas cartorárias do banco para pagamento de suas contas pessoais.

A ação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência da Instituição bancária, que, junto com a PF, já investigava o servidor desde o pagamento da 1ª parcela do auxílio, após perceberem algumas movimentações suspeitas.

O homem foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio, onde foi indiciado por desvio de verbas do auxílio emergencial.