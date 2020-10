Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado nesta terça-feira (dia 13), dirigindo um Gol branco clonado, no Centro de Pinheiral. O homem é conhecido na cidade por envolvimento no tráfico de drogas e, recentemente, foi liberado do sistema prisional portando uma tornozeleira eletrônica.

Segundo a PM, o veículo foi localizado na Rua Domingos Mariano, na altura da Praça Brasil, a partir de denúncia fornecida à corporação. Durante a abordagem, os agentes constataram que a numeração do motor estava adulterada.

O veículo foi encaminhado à delegacia de Pinheiral, onde os agentes fizeram contato com a Polícia Rodoviária Federal, que informou que o número do motor não constava no sistema. O dono do carro original, foi localizado pelos policiais e informou que sua placa havia sido roubada no Rio de Janeiro.

Um corregedor do Detran foi chamado para comprovar a adulteração do veículo, mas não foi autorizado a fazê-lo, pois o protocolo policial indica que só a Polícia Civil pode atender esse tipo de ocorrência.

Mesmo com todas as informações apresentadas, o homem não foi enquadrado em nenhum artigo do código penal, sendo classificado apenas como envolvido. Ele deixou a delegacia com um sorriso no rosto.