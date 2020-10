A Polícia Militar prendeu, na madrugada de terça-feira (dia 13), um suspeito, de ser o gerente do tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Contra ele havia mandado expedido pela Justiça. Segundo a PM, David de Souza Ferreira, de 23 anos, foi encontrado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, em Santa Cruz, durante uma ação para coibir a realização de baile funk no bairro.

Nada de ilegal foi encontrado com o jovem, mas ao consultar seus dados os PMs verificaram uma ordem de prisão existente contra ele.

Ainda segundo a PM, David seria responsável também pelo recolhimento do dinheiro movimentado diariamente pelo tráfico. A ordem de prisão foi cumprida na delegacia de Volta Redonda.