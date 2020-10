No Dia do Professor, comemorado nesta quinta-feira (dia 15), o candidato a prefeito de Barra Mansa, Thiago Valério (Cidadania), que é professor de Ciências e de ensino religioso, apresentou algumas propostas na educação voltadas aos profissionais da área. Ele lembrou que a rede municipal atende a mais de 17 mil alunos, desde a pré-escola até o Ensino Fundamental II. Segundo ele, existem pontos perpetuados na educação da cidade que precisam ser mudados, como os problemas estruturais e a falta de valorização dos profissionais da educação, assim como falta de recursos pedagógicos e oferta de vagas em diversos locais.

O primeiro ponto para contemplar os profissionais, seria, segundo o candidato, a implantação da segunda etapa do Plano de Cargos Carreiras e Salários aprovado em 2015 e que teve a sua implementação suspensa pela atual gestão.

“Precisamos ainda reduzir a carga horária do Pessoal de Apoio para 6 horas diárias, além de promover a implantação de forma gradativa e por segmento de ensino, da redução de 1/3 da carga horária dos professores. É necessário ainda investir na estrutura física, no pedagógico para valorização dos profissionais, oferecendo capacitação e é muito necessário e já passou da hora de implementar recursos tecnológicos e acesso à internet nas unidades”, disse Valério.

Segundo o candidato, é preciso ainda aplicar o princípio da gestão democrática nas escolas, para escolha dos diretores, com a participação da comunidade escolar. Ele acredita ainda ser necessário fortalecer as ações dos conselhos do Fundeb, de Alimentação Escolar e de Educação.

Além de buscar essa valorização aos profissionais, atendendo o pleito da categoria e ainda se mostrando aberto ao diálogo para iniciar uma mudança na maneira de conduzir o município, Thiago Valério cita que é preciso investir nas estruturas físicas, contemplando as comunidades.

“O município possui uma das maiores taxas de evasão escolar do Estado do Rio de Janeiro, que comprometem seriamente o fluxo escolar, e estão associadas principalmente a ‘falta da cultura da escola’, ou seja, os nossos alunos iniciam sua vida escolar tardiamente, em função das pouquíssimas vagas disponibilizadas nas creches municipais. Vamos ampliar o número de vagas em creches com a construção de novas unidades, priorizando as regiões da cidade que ainda não contam com estas unidades escolares”, afirmou o candidato a prefeito.



Um dos projetos que está em seu plano de governo é a construção de quatro grandes unidades escolares, sendo uma delas na Região Leste e outra na região da Vista Alegre. Para Thiago, a educação precisa estar como base prioritária em todas as discussões que visam o desenvolvimento da cidade. “Precisamos entender que só teremos uma Barra Mansa desenvolvida, com geração de empregos e com melhor qualidade de vida, se tivermos uma educação de qualidade, e esta será a nossa meta principal e prioritária”, argumentou.

Plano de Governo

Todas as propostas do plano de governo de Thiago Valério e seu vice, Noé Garcêz, estão no site http://thiagovalerio.com.br/index.php