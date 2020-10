Foram identificados na tarde desta quinta-feira (dia 15), os dois homens mortos na queda de um helicóptero, em Passa Três, distrito de Rio Claro. Trata-se de Gelson M. da Silva, de 34 anos, e Lopez E. Daniel, de 38. Eles eram os únicos ocupantes da aeronave.

No início da tarde, os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Até o momento, não havia sido informado quem pilotava o helicóptero na hora do acidente, de onde ele havia decolado e qual era o destino da aeronave.

O registro da aeronave, um monomotor Robinson R44, na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) era para serviço aéreo privado e, recentemente, havia mudado de dono.

O helicóptero, ainda segundo a Anac, estava com sua licença de operação para táxi aéreo negada e com o Certificado de Aeronavegabilidade cancelado, pois o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA), havia expirado em agosto de 2018.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), com sede no Rio de Janeiro, irão apurar as circunstâncias do acidente.