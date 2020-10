Candidato a reeleição em Volta Redonda, o prefeito Samuca Silva (PSC) fez um balanço oficial do cumprimento de seu plano de governo da eleição passada, que foi autenticado em cartório ainda em junho de 2016.

Nesta terça-feira, (dia 20), Samuca esteve no cartório para protocolar o balanço sobre o que foi cumprido e o que está em andamento na cidade. “Acabo de autenticar meu plano de governo apresentado na eleição passada. Fiz questão de fazer isso para demonstrar nosso compromisso com as propostas apresentadas. Agora autentiquei o que fiz: 87% do que apresentamos, nós cumprimos. E outros 11% estão em fase de cumprimento. Nós prometemos gestão a frente da prefeitura para não deixar a máquina parar diante da crise financeira e do endividamento”, disse o prefeito Samuca.

Samuca lançou, durante o primeiro debate entre os candidatos a prefeitura de Volta Redonda, o site www.samucanaofeznada.com.br com grande parte de obras, investimentos e projetos realizados no seu governo. Segundo ele, essa é mais uma medida de transparência adotada. “Eu prometi gestão. A Rodovia do Contorno, Hospital Regional, Arena Esportiva, municipalização da BR-393, municipalização do Restaurante Popular, a reabertura do Hospital Santa Margarida e o Hospital do Idoso, nós não prometemos. Mas abrimos as obras e realizamos investimentos, mesmo tendo algumas dessas iniciadas em outros governos. Pra gente não importa a cor da bandeira, e sim o benefício a população”, disse Samuca.