Em Barra Mansa há um problema muito grave de corrupção e de falta de gestão”. Com essa frase, o candidato a prefeito de Barra Mansa, Thiago Valério (Cidadania) resumiu como está o município durante entrevista nesta quarta-feira (dia 21), ao programa de rádio da Vibe, que está recebendo postulantes ao cargo do Executivo. Segundo ele, a maneira como a cidade está atualmente reflete na falta de uma política pública de verdade, voltada para a população.



O candidato a prefeito falou sobre diversas áreas durante entrevista concedida ao radialista Peninha. A educação foi um dos temas. Thiago é professor de química, ciências e ensino religioso, atualmente está na rede privada, mas já trabalhou na pública. Ele colocou que a média gasta por aluno em ambas as redes está quase igualitária.

“Então o que está errado é a maneira com que o dinheiro está sendo gasto. Dinheiro da educação precisa ser colocado na educação. Vivemos um problema de corrupção estrutural, não é uma fala minha, o TCE reprovou as contas do atual prefeito por usar recursos do Fundeb de maneira errada. A educação de Barra Mansa tem a maior folha, mas tem funcionário trabalhando em cemitério, em outras áreas. Por isso dinheiro da educação precisa ser gasto na educação”, disse, falando ainda sobre a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, se for eleito prefeito.



Ainda na área da educação, Thiago Valério informou que fortalecerá o Projeto Música nas Escolas e também retomará com a iniciativa de robótica na rede pública. É a favor das escolas de ensino integral, mas trabalhando a muldisciplinaridade e em locais apropriados. “No nosso plano de governo pretendemos deixar no final do mandato três escolas construídas e elas serão modelos de escola em tempo integral, onde o aluno possa praticar cultura, esporte e lazer. Vamos acabar com a corrupção estrutural e fazer uma boa gestão com o dinheiro da educação. Além do PCCS, vamos voltar com a carga horária de seis horas do funcionário de apoio”, enumerou.



Na saúde, outra área discutida na entrevista, foi questionado se o candidato usaria de contratações de Organizações Sociais, se eleito. Ele lembrou que na cidade são quatro OSs com contrato em vigor e não fará isso no seu governo. Citou que o necessário é municipalizar a saúde, pois atualmente 72% dos serviços são terceirizados. A respeito da Santa Casa, contou que será preciso, num primeiro momento, ampliar a capacidade de pronto-socorro e emergência, atualmente o local que é particular, presta 27% de atendimento ao SUS.

“E falando sobre os pontos de saúde, temos problemas básicos, além de caírem aos pedaços, muitos nem computador têm. E a transparência é o que precisamos fazer, com a informatização dos postos. Fizemos um levantamento e vimos que com isso teremos uma economia ao ano em torno de R$ 30 milhões. Então fazendo isso, municipalizando, ampliando capacidade da Santa Casa, informatizando, começamos a investir na atenção básica para depois começarmos a pensar no nosso hospital de média e alta complexidade”, argumentou o candidato a prefeito.



Saae cuidando da água e esgoto

Questionado sobre se privatizaria o Saae de Barra Mansa, Thiago Valério apontou que não, que o necessário é fazer com que a autarquia deixe de ser uma ‘zeladora do município’ – que capina, tapa buracos, para prestar serviço de água e esgoto, sua função. Segundo o candidato, há projetos para tratar até 65% do esgoto de Barra Mansa em seu eventual governo e isso passa por fazer funcionar as duas ETEs que estão com a construções paralisadas, rever o local da construção de uma nova ETE, em Saudade, e aumentar a reservação para evitar falta de água. Atualmente, segundo Valério, o município trata apenas 2,7% do esgoto.

Ele ainda mencionou que revendo esses pontos será possível resolver o problema de falta de água da Região Leste, fazendo com que a prefeitura deixe de pagar para Volta Redonda pelo abastecimento de água na localidade.



A respeito do desenvolvimento econômico de Barra Mansa, o candidato enumerou algumas ações para captar investimentos e trazer empresas, mas ressaltou a valorização dos empreendedores locais, criando um diálogo perdido ao longo dos anos. “Temos em nosso plano de governo o ponto que Barra Mansa compra de Barra Mansa. Valorizando nossos produtos. Falta apoio ainda para o produtor rural. O município alcançou em 2018 um PIB de agricultura de 18,8. É necessário ainda promover a desburocratização, facilitando alvarás para novos empreendedores”, disse.

Ao final, o candidato disse aos eleitores que Barra Mansa tem opção e pediu confiança na hora do voto. “Temos, Noé e eu, coragem para mudar a cidade de verdade. Os problemas são crônicos, mas precisamos ter um olhar para frente, com planejamento para nossa recuperação fiscal e recuperação da capacidade de investimento”, concluiu.