A Prefeitura de Volta Redonda, através de uma força-tarefa multissetorial, vai realizar nesta sexta-feira (dia 23), uma fiscalização na Praça da Colina. A ação tem como objetivo coibir os eventos clandestinos chamados de ‘isoporzinho’, que incluem aglomerações com som alto e outros tipos de transtornos durante as madrugadas no bairro, situação que tem incomodado os moradores da localidade.

A intervenção vai acontecer em parceria entre as equipes de segurança do município como Sesp e Guarda Municipal, com o apoio da Polícia Militar, além dos fiscais do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da Secretaria Municipal de Fazenda.

A força-tarefa vai permanecer no local das 22h às 06h para evitar que aconteça a aglomeração no bairro. A população pode ajudar e denunciar esses tipos de irregularidades neste período de pandemia, através da Central de Atendimento Único (CAU), no telefone 156, e pelo aplicativo FiscalizaVR.

Força-tarefa de fiscalização

Desde o início da pandemia a força-tarefa trabalhou para garantir o cumprimento dos decretos de enfrentamento ao novo coronavírus. E, agora, está trabalhando para coibir aglomerações na cidade, fazendo rondas por bares e restaurantes e atuando com protocolo especialmente implantado para combater os ‘isoporzinhos’.

A equipe da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), que compõe a força-tarefa, criou ainda um protocolo para impedir esse tipo de evento clandestino. A fiscalização verifica bares, restaurantes e depósitos de bebidas que estão incentivando as aglomerações, seja com a venda de bebidas alcoólicas ou com o fornecimento de mesa e cadeiras para esses eventos.

Também são verificadas as infrações ao Código de Trânsito, como veículos estacionados em local proibido ou com som alto. Os responsáveis podem ser multados, ter mercadorias e equipamentos apreendidos e os estabelecimentos podem ser interditados e ter os alvarás cassados.