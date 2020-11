O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa “Mais Você”, da TV Globo, morreu neste domingo (dia 01) no Rio de Janeiro. Ele foi encontrado morto em casa, na Barra da Tijuca, segundo informações da TV Globo.

A causa da morte ainda não foi revelada, mas, de acordo com a Rádio Tupi, Tom vinha enfrentando problemas, como depressão. Em outubro, ele havia se divorciado.

O ator trabalhava há 21 anos com Ana Maria Braga. Em agosto do ano passado, a apresentadora celebrou a parceria com amigo e disse, na ocasião, que os dois nunca haviam brigado.