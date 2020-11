Enquanto Brasil registra recorde de 14,4% de desempregados, Volta Redonda vem demostrando eficiência na geração de empregos. Mesmo no cenário atual da pandemia da Covid-19, o município registrou saldo positivo de 531 empregos em setembro. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

A capacidade de Volta Redonda na geração de empregos foi retomada nos últimos anos, com ações da prefeitura, como a desburocratização de processos e serviços e o incentivo ao empreendedorismo. O município agora se aproxima da flexibilização geral da economia, que foi possível devido as medidas tomadas, em acordo com o Ministério Público, para o controle da Covid-19, que permitiu que a cidade reabrisse os setores de comércio e serviços de forma segura, tendo havido apenas duas interrupções, uma por uma semana e outra por duas, desde o início da flexibilização, no dia 4 de maio.

Ações recentes como a criação do novo espaço do Banco VR de Fomento, agora localizado na Rodoviária Municipal, com o objetivo de melhorar o atendimento aos microempreendedores individuais e plataforma gratuita Compras VR, também contribuíram na melhoria desse cenário da geração de emprego. Além disso, no início do mês, foi inaugurada a Casa do Empreendedor, que reúne os serviços das secretarias de Fazenda, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, além da Vigilância Sanitária e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU).

O espaço passou a abrigar ainda a delegacia da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) que, com a concentração do atendimento, facilita o acesso ao Registro Mercantil Integrado (Regin), agilizando e desburocratizando a implantação e liberação de processos de novas empresas no município.

“Trabalhamos sempre em busca de auxiliar os empresários da cidade e fomentar a vinda de novas empresas. Neste cenário pós-pandemia temos que buscar sempre a desburocratização e atendimento célere aos empresários. Hoje contamos com a casa do empreendedor que é um espaço onde estas empresas terão todo o atendimento e suporte necessário para sua instalação e investimentos na cidade. Como consequência dessas ações, os números de empregos vêm aumentando e a população é a maior beneficiada”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rogério Loureiro.