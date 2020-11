Mesmo tendo tomado todos os cuidados recomendados pela Organização Mundial de Saúde, no que diz respeito a utilização de máscara e álcool gel, a candidata à prefeitura de Volta Redonda pelo PROS, Dayse Penna, testou positivo para Covid-19. O resultado saiu na manhã desta terça-feira (dia 3), após realização de um teste rápido solicitado pelo médico. A resposta do exame RT-PCR, chamado de Swab nasal, só deve ficar pronto no fim da semana. A campanha da coligação “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver” continua, só que em um novo formato: as ruas serão trocadas por atividades e eventos online.

“Fiquei triste com o resultado do exame, pois sou humana. Mas Deus sabe de todas as coisas. Tenho alguns sintomas, mas já estou tomando a medicação. Sei que nesse momento é preciso cuidar da minha saúde e ficar em isolamento para não contaminar outras pessoas. Mesmo de casa vou continuar nossa campanha. Volta Redonda precisa de mudança e vamos seguir nesse propósito. Já estou afastada das ruas, o que não quer dizer longe das pessoas da minha cidade. Temos muito trabalho até o dia 15, só que, agora, nosso contato será pelas redes socias, aplicativos de mensagens e lives. Sei que posso contar com o carinho de todos que abraçaram a nossa campanha, especialmente do Deputado Federal Delegado Antonio Furtado e do meu vice, Ademar”, afirmou a candidata.

Os sintomas do Covid-19 começaram a ser sentidos por Dayse Penna no final da noite da quinta-feira passada. Com um pouco de febre e dor na garganta, o primeiro diagnóstico recebido foi de um possível quadro alérgico. A pedido do médico, o exame para descartar a infecção pelo coronavírus só devia ser realizado quatro dias após os primeiros sinais. Mesmo sem a certeza de estar com a doença, a candidata desmarcou as agendas presenciais por entender a necessidade de não colocar a vida de outras pessoas em risco.

“Fui atendida no posto de saúde da 249 e hoje realizei o teste rápido e o Swab. Tenho tosse e, às vezes, um pouco de cansaço. Coloquei o meu nome à disposição para ser prefeita de Volta Redonda porque acredito em uma política que respeita as pessoas acima de tudo. E é esse respeito que busquei demonstrar quando percebi a possibilidade de estar com Covid-19. Podemos, e vamos, continuar a bonita campanha que estamos fazendo. Confio nos nossos apoiadores, pois queremos o mesmo: uma cidade que funcione para todos”, afirmou.

Ao ficar sabendo que a candidata contraiu Covid, o deputado federal Delegado Antonio Furtado entrou em contato para se colocar à disposição e, além de desejar rápida e completa recuperação, continuar trabalhando pela cidade e pela eleição de Dayse.

“Esse é um momento de cuidado e atenção à saúde. A Dayse é uma mulher guerreira e acima de tudo responsável. Ela demonstrou o seu desejo de trazer mudança para Volta Redonda, mas agora ficará em casa para sarar e proteger as pessoas. A nossa campanha “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver” não parou, pelo contrário, vai ganhar ainda mais força. Vamos fazer questão de ser, nas ruas, a voz da Dayse, enquanto ela se recupera”, afirmou Furtado.

Até que se recupere e passe o período de isolamento, Dayse Penna vai seguir apresentando suas propostas pela internet. Com uma frequência maior que a de costume, vai utilizar suas redes para conversar com os eleitores e transmitir lives.

“Dayse será nossa prefeita. Além de minha candidata, é como uma filha para mim. Pretendo estar nas ruas com o deputado Furtado para ser a voz dela. Faremos isso pela Dayse e por Volta Redonda. Ela é uma mulher forte, um exemplo para todas as mulheres. Com a ajuda de Deus, venceremos essa doença e a eleição juntos”, declarou o vice na chapa, Ademar Esposti.