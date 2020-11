Policiais militares apreenderam na tarde de segunda-feira (dia 2), em Volta Redonda, maconha, cocaína e outros materiais do tráfico de drogas. A ação aconteceu em um beco, próximo à uma escola, na Avenida Santa Izabel, no bairro Retiro. Os agentes receberam denúncia de tráfico no local, mas vários suspeitos fugiram assim que viram as viaturas se aproximando.

No lugar onde eles estavam, foram encontrados 212 pinos de cocaína , 128 sacolés de maconha, duas capas de Colete, quatro balanças digitais, quatro grampeadores e duas bases para rádios de comunicação, juntamente com tesoura, etiqueta e outros materiais para embalar entorpecentes.

O material apreendido foi recolhido e levado para a delegacia de Volta Redonda.