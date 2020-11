O candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, Valmir Tenório, o “Valmir filho do Bibi”, de 50 anos, foi assassinado na tarde desta quarta-feira (dia 4) em Paraty. Ele foi morto com um tiro na cabeça, no bairro Parque da Mangueira, onde morava. A Polícia Civil de Paraty, liderada pelo delegado Marcelo Russo, agiu rápido e, já na noite de quarta, prendeu um suspeito de envolvimento no homicídio.

Ele tem 60 anos. O nome não foi divulgado. Marcelo Russo revelou que outros dois homens, um de 35 e outro de 25 anos, participaram do crime. Ele já pediu a prisão preventiva dos dois, que estão sendo procurados.

Desde o início, o delegado de Paraty, que já atuou como assistente em Volta Redonda, descartava qualquer conotação política no homicídio, ressaltando o fato de Valmir filho do Bibi ser um candidato de pouca expressividade no meio político local.

A prisão do suspeito, segundo Marcelo Russo, confirmou seu entendimento. Segundo ele, Valmir foi morto porque estava tendo um relacionamento amoroso com a ex-mulher de um gerente do tráfico na Ilha das Cobras. O homem que já foi preso será encaminhado hoje ao sistema prisional do estado.