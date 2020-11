A Polícia Civil cumpriu, nesta quarta-feira (dia 4), um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Volta Redonda. Condenado por tráfico de drogas, André Luiz Matias do Prado, 46 anos, foi preso na Rua Nelson, no bairro Retiro, por agentes da 93ª DP No dia 10 de fevereiro de 2015, no interior de um imóvel em que se realizava a construção do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) localizado na Rua Frei Henrique Soares, no Jardim Cidade do Aço, André Prado foi flagrado com 116 pinos de cocaína.

Na ocasião, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro, quando receberam informações de populares no sentido de que um indivíduo estaria traficando no interior de um imóvel, tendo sido informadas, ainda, as características físicas e de indumentária do suspeito.

André Prado foi encontrado no interior do banheiro de um espaço improvisado na obra. Em poder dele foram apreendidos dois aparelhos celulares e R$ 290 em espécie, constituída por diversas notas de valores pequenos. De acordo com a sentença do juiz Maurício Magnus, indagado sobre a informação dos populares, o André Prado admitiu a prática do crime de tráfico de drogas no local.

Ele também afirmou que trabalhava na obra durante o dia e comercializava entorpecentes durante o período noturno.

A pena imposta pela Justiça Criminal de Volta Redonda foi de 1 ano e 10 meses de reclusão.