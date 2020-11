O candidato à prefeitura de Volta Redonda, assinou, o compromisso da “Campanha Criança é prioridade em 2020”, organizada pela Rede Nacional Primeira Infância, que convocou os candidatos às prefeituras para que assumissem um compromisso público pelos direitos das crianças na primeira infância.

O objetivo desse compromisso é fazer com que esses direitos saiam do papel, e tornem-se realidade na vida das crianças e famílias brasileiras, por meio de políticas públicas integradas e intersetoriais. Granato afirmou que essa meta já estava no seu Plano Participativo de Governo quando anunciou que as creches serão em tempo integral, assim como as aulas no ensino fundamental.

“São medidas como essa que permitirão que demos ainda mais apoio as nossas crianças e, por tabela, aos seus pais que saberão onde poderão deixar seus filhos para buscar o sustento de cada dia”, afirmou o candidato