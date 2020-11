Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (dia 9), que Domènec Torrent não é mais o técnico do clube. O técnico catalão não resisiu a pressão interna após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A atividade da equipe principal da próxima terça-feira (dia 10) será comandada por Maurício Souza.

Domènec Torrent nunca foi uma unanimidade dentro do Flamengo e a goleada por 4 a 1 para o Atlético-MG fez o comandante balançar como nunca no comando técnico do Rubro-Negro.

Se dependesse da maioria dos membros da cúpula de futebol, Dome teria sido demitido após a derrota por 5 a 0 para o Independiente del Valle, no Equador, pela Libertadores.

Marcos Braz bancou, mas as novas goleadas por 4 a 1 para o São Paulo e agora para o Atlético-MG colocaram até o vice-presidente de futebol em xeque. Braz era um dos poucos que seguia ao lado de Dome, enquanto alas do futebol do Rubro-Negro e grupos políticos pressionavam o presidente Rodolflo Landim pela demissão.

A demissão de Dome acontece na semana das eleições municipais. Braz é candidato a vereador.

Domènec Torrent foi anunciado pelo Flamengo no fim de julho como substituto de Jorge Jesus, que deixou o clube rumo ao Benfica. Ao todo, foram 24 jogos, com 14 vitórias, quatro empates, seis derrotas e aproveitamento de 63,8%