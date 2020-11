Com 8.288 votos, o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, e sua vice-prefeita, Sediene Maia, foram reeleitos com 64,67% dos votos. Com 5 mil votos de diferença do segundo colocado, Ednardo foi o primeiro prefeito a ganhar em todas as seções de votação.

Acompanhando a votação de sua casa junto com membros da sua equipe, populares se concentraram na porta da casa do prefeito para aguardar o resultado. Ednardo ao noticiar a vitória foi aclamado pelos eleitores.



“A gente ficava com medo da população dizendo que já estava ganho, que podíamos descansar. O nosso voto é silencioso, é de reconhecimento, é o voto da família, da gratidão das pessoas que reconhecem nosso trabalho. Agora, a partir de 2021, nós já sabemos onde temos que atacar, entrar e pedir aos deputados. Uma drenagem, uma pavimentação, uma creche, um ginásio, é reforçar cada vez mais a saúde pra que nosso possa fazer tudo aqui, como já fizemos com várias especialidades e cirurgias. Apesar de saber de toda a responsabilidade imposta a mim a partir de 2021, eu sou uma pessoa muito realizada em todos os aspectos, principalmente em cada um dos eleitores que confiaram na gente”, agradeceu.

Foto: divulgação