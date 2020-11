O Barra Mansa fez, nesta quinta-feira (dia 19), o último treino antes da partida contra o CEAC/Araruama, válida pela segunda rodada da Série B2 do Campeonato Carioca. O confronto será na sexta-feira (dia 20), às 15 horas, e marca a estreia da equipe no Estádio Leão do Sul nesta temporada.

Na a atividade comandada pelo técnico Valtinho, houve uma conversa com os atletas sobre a importância da vitória para a equipe terminar a rodada na parte de cima da tabela e também foram ensaiadas jogadas de bola parada.

Em 2019, também pela Série B2, Barra Mansa e Araruama se enfrentaram no Estádio Leão do Sul. O time da casa venceu por 1 a 0, com gol do atacante Yogo, que permanece no elenco.

Para esta partida, seguindo o protocolo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para prevenção à Covid-19, os portões para a torcida estarão fechados.