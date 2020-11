Policiais civis da delegacia de Engenheiro Paulo de Frontin cumpriram um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça contra um homem suspeito de matar um motorista de aplicativo. O crime aconteceu no dia 8 deste mês, na divisa com o município de Paracambi.

Segundo as investigações, o motorista de aplicativo pegou o acusado como passageiro. Um homem estava no carro junto com a vítima. No meio da viagem, o autor exigiu que o condutor desviasse o itinerário e o levasse a um distrito de Engenheiro Paulo de Frontin, momento em que começou uma discussão. O criminoso, então, matou a facadas o motorista, na subida da Serra de Paracambi, e fugiu após o crime. Outro passageiro que estava no veículo presenciou o caso e socorreu a vítima, que chegou morta ao hospital.

Os policiais conseguiram imagens de câmeras instaladas na rua onde o acusado embarcou no carro da vítima e conseguiram identificar o suspeito. Ele confessou o crime e foi reconhecido pela testemunha.