A universitária Mayara Pereira de Oliveira Fernandes, de 31 anos, que foi mantida refém e baleada na manhã desta sexta-feira (dia 27), no estacionamento da Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), em Valença, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no Hospital Escola. Ela foi baleada na boca pelo ex-companheiro, um Cabo da Polícia Militar, identificado como Janitom Celso Rosa Amorim, que estava inconformado com o fim do relacionamento.

Segundo a Polícia Militar, o homem atirou em Mayara no meio das negociações para liberá-la, sendo imobilizado por agentes logo em seguida. Ele foi levado à delegacia de Valença.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Mayara, que é aluna de um curso de pós-graduação na área de odontologia, sofreu quatro paradas cardíacas no Hospital e morreu antes de ser operada.

O caso

O PM e Mayara foram vistos discutindo dentro de um carro, por volta das 10h. Ao se aproximarem, seguranças da faculdade perceberam que Janitom estava armado. A Polícia Militar foi acionada.

Participaram da tentativa de negociações agentes das policias Civil, Militar (10º BPM Barra do Piraí) e, até mesmo, homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram deslocados de helicóptero até o local. Para a segurança de estudantes e funcionários, a PM isolou a área e recomendou que todos ficassem dentro de suas salas e setores de trabalho

Em nota, a FAA afirmou que todas as atividades estão suspensas até segunda-feira (dia 30). Foto: Reprodução/Redes sociais