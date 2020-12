Na noite desta segunda-feira (dia 7), em apenas duas horas, Barra Mansa registrou o acúmulo de 60 milímetros de chuva. Com isso, alguns bairros foram afetados com deslizamento de terra, transbordo de rio e queda de árvores. Nesta terça-feira (08), a Prefeitura Municipal montou uma força tarefa e dividiu equipes para percorrer as ruas e verificar os danos causados pelo temporal. Até o momento, foi registrado um deslizamento de terra no bairro Bocaininha, onde um imóvel foi interditado, e a queda de um barranco que atingiu a garagem de uma casa, na Vila Coringa, mas sem necessidade de interdição.

Em campo estiveram os representantes das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos; Manutenção Urbana; Ordem Pública, por meio da Defesa Civil e Guarda Municipal; e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). Os bairros mais afetados foram Nova Esperança, Boa Sorte, Santa Clara, Bocaininha e Vila Coringa.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa Jonas Rodrigues Leite avaliou o atual cenário como de alerta constante e adiantou que com os indícios de chuvas para os próximos dias, a atenção deverá ser redobrada. “As pessoas que vivem nas áreas de riscos devem se atentar a ameaça de deslizamento de terra e no aumento do nível dos rios. Estamos trabalhando constantemente para lidar com as situações. Qualquer ocorrência, o munícipe pode nos comunicar pelo telefone da Defesa Civil, o 199”, disse.

Um efetivo de 80 profissionais do Saae se dividiu e iniciou o serviço de limpeza nos bairros Colônia Santo Antônio, Nova Esperança, Boa Sorte, Siderlândia, Apóstolo Paulo e Centro, conforme explicou o diretor executivo da autarquia, Fanuel Fernando. “Estamos agilizando para finalizar esse serviço até o fim do dia. Disponibilizamos retroescavadeiras e caminhões basculantes para auxiliar os colaboradores. O Saae está à disposição da população para atender as demandas do município”, enfatizou o diretor.