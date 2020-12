A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Volta Redonda está trabalhando desde a madrugada desta terça-feira (dia 08), para atender as ocorrências registradas por conta da forte chuva que atingiu a cidade. A equipe da Defesa Civil informou que choveu um acumulado de 50 mm nas últimas 24 horas. Até o momento, foram registradas 20 ocorrências, como quedas de muros e arvores.

De acordo com a Defesa Civil, sete famílias tiveram suas residências interditadas preventivamente, sendo uma interdição no bairro Roma e seis no bairro Retiro. “Nós fizemos a interdição para a segurança das famílias e, hoje pela manhã, nossas equipes retornaram nos locais para uma avaliação mais detalhadas dos riscos”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Bruno Ribeiro Soares. Quatro equipes estão nas ruas fazendo os atendimentos.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) também estão trabalhando para minimizar os impactos da chuva na cidade fazendo limpeza das ruas e dando suporte na retirada de árvores e em vistorias da Defesa Civil. No bairro Siderlândia, a SMI está auxiliando na retirada de um carro que caiu no Córrego Bugio durante a chuva. Ninguém se feriu.

Vale ressaltar que as equipes da Defesa Civil de Volta Redonda estão realizando o monitoramento das áreas de risco desde o início do ano. Além disso, a coordenadoria envia atualizações via SMS para alertar a população de possíveis temporais e intercorrências.

Para ter acesso aos alertas da Defesa Civil de Volta Redonda, o morador deve se cadastrar enviando um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de sua residência. A partir daí, o usuário passa a receber os alertas pelo celular, sobre riscos de desastres naturais. Esse serviço é gratuito. Foto: Evandro Freitas