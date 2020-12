A delegada Paula Mary, da Superintendência de Polícia Federal do Rio, afirmou no dia passado que o material apreendido na Operação Caçada, destinada a combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, já começou a ser analisado pelos investigadores.

A operação, foi realizada no Rio de Janeiro, Niterói, Macaé, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, cumprindo mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Duas ordens judiciais foram cumpridas na Cidade do Aço, uma delas no bairro Retiro. O outro endereço não foi divulgado.

Em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, um homem foi preso em flagrante porque, no computador dele, foram encontradas imagens de crianças em situação de abuso sexual. Ele está preso na Delegacia de Polícia Federal daquela cidade.

Na operação, os agentes recolheram celulares, notebooks e HDs. As investigações da Polícia Federal tiveram início depois que a Interpol, em Roma, na Itália, repassou informações sobre o compartilhamento de fotos e vídeos com cenas de abuso sexual infantil disparados do Brasil.