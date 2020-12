A diretoria do Barra Mansa Futebol Clube comunicou, nesta sexta-feira (dia 11), a demissão do técnico Valtinho e do auxiliar técnico Sandro Martins, o Magrão, do comando da equipe. Os dois comandaram a equipe no primeiro turno da Série B2 do Campeonato Carioca.

“Agradecemos ao Valtinho e ao Magrão pelo trabalho e pelos esforços pelo clube, mas a diretoria optou por um caminho diferente no segundo turno”, explicou o Gerente de Futebol do Barra Mansa, Renato Alves.

Para sequência da disputa do Estadual, a diretoria está em busca de um novo treinador, que deve ser anunciado antes do início do segundo turno da competição, no dia 19 de dezembro. Quem assume interinamente é o técnico do Sub-20, Max Gomes.