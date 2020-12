Um helicóptero de pequeno porte caiu na tarde desta sexta-feira (dia 11), nas proximidades da Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. A aeronave seria utilizada para levar hóspedes até um hotel. Ainda não há confirmação de quantos estariam a bordo e de suas identidades. No entanto, segundo informações, um dos tripulantes seria de Volta Redonda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o local da queda é de difícil acesso e fica próximo à BR-101 (Rodovia Rio-Santos).

Testemunhas contaram que parte da hélice teria atingido a fiação da rede elétrica, deixando os arredores do Parque Mambucaba e parte de Paraty sem luz.

A assessoria do Palácio do Planalto confirmou que a aeronave não faz parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que esteve em Angra dos Reis, almoçando com o prefeito Fernando Jordão. Ele deixou o município no fim da tarde e já está no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/Redes sociais

