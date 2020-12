Identificada a vítima do acidente do aéreo que aconteceu no início da noite desta sexta-feira (dia 11) na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. De acordo com amigos e familiares, trata-se de Eurico Azevedo, morador do bairro Monte Castelo, em Volta Redonda.

Ele pilotava o helicóptero que caiu numa área de mata às margens da Rodovia Rio-Santos, após, segundo testemunhas, a hélice do aparelho atingir uma fiação elétrica. Os arredores do acidente e parte de Paraty ficaram sem luz.

Os Bombeiros foram acionados por volta das 19h e encontraram os destroços da aeronave perto das 20h. A vítima foi encontrada já sem vida. Por conta do acidente, a Rodovia Rio-Santos precisou ser fechada nos dois sentidos e o trânsito no local ocorre pelo acostamento.

Familiares do piloto Eurico Azevedo estão em Angra para tratar da liberação do corpo, que será velado em Volta Redonda. Não há horário e local do sepultamento.