Policiais federais prenderam em flagrante, nesta terça-feira (dia 15), um homem estrangeiro, de 44 anos, no momento em que ele tentava sacar uma parcela do auxílio emergencial utilizando documento falso. A prisão ocorreu numa agência da Caixa Econômica Federal, no Centro do Rio de Janeiro. Com o preso, os policiais apreenderam uma carteira de estrangeiro falsa e outros documentos.

A ação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência da Caixa Econômica, que junto com os policiais federais monitoram a ação de fraudadores desde o pagamento da 1ª parcela do auxílio.

Na última quinta-feira (dia 10), a Polícia Federal deflagrou em âmbito nacional, a Operação Segunda Parcela, com o intuito de combater fraudes ao Auxílio Emergencial em 14 estados inclusive, no Rio de Janeiro.

O combate às fraudes ao benefício, segundo a Polícia Federal, vêm contando com uma atuação efetiva e integrada para preservar o instituto que teve mais de 60 milhões de beneficiados, em razão da pandemia

O preso foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde ficou preso por tentativa de estelionato e uso de documento falso.