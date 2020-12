A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (dia 16), em Piraí, um jovem de 23 anos que estava passando notas falsas de R$ 200 na cidade vizinha de Barra do Piraí. Ele foi preso no bairro Laranjeiras. A prisão foi feita por policiais de Barra do Piraí ao receberem denúncias do recebimento de notas falsas no comércio da cidade.

Em um dos casos, a frentista de um posto de combustíveis desconfiou da nota apresentada e, ao ser questionado, ele arrancou com o carro, chegando a derrubar a mulher, que se machucou. Através de levantamento de informações, os policiais conseguiram chegar ao suspeito.

Ele foi conduzido para a delegacia de Barra do Piraí, sendo indiciado pelos crimes de moeda falsa, estelionato e lesão corporal, cujas penas somadas ultrapassaram 15 anos de reclusão. Foto: Polícia Civil