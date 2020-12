Uma mulher de 27 anos foi presa passando notas falsas no comércio da cidade de Paraty, no último sábado (dia 19). A prisão, ocorrida na Avenida Roberto Silveira, no Centro, foi efetuada por policiais civis e militares. Segundo o delegado Marcello Russo, ela admitiu que havia comprado 10 notas falsas em Diadema (SP), pagando R$ 50 por cada uma.

Ainda de acordo com o delegado, no momento da prisão, ela já havia usado as notas falsas em um pet shop e num restaurante. A mulher informou aos agentes que que foi para Paraty porque, com o movimento turístico nesta época do ano, as pessoas não ficam tão atentas quanto à autenticidade das notas que recebem.

A nota de R$ 200 começou a ser falsificada antes mesmo de entrar em circulação. Na quarta-feira da semana passada, um jovem de 23 anos foi preso em Piraí, com 12 cédulas falsas, depois de já ter passado algumas na vizinha Barra do Piraí.