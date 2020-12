A prefeitura de Volta Redonda e o Ministério Público do Estado firmaram, na tarde desta quarta-feira (dia 23), novo acordo para o funcionamento de bares e restaurantes, revisando trechos dos decretos 16.422 e 16.443, que estarão em vigor até o próximo sábado (dia 26). O novo acordo estabelece que bares e restaurantes, podem funcionar até às 22h, com música ao vivo até o mesmo horário, e com a proibição de mesas e cadeiras em calçadas e outros espaços públicos.

A decisão ocorreu nesta quarta-feira (dia 23), após reunião do prefeito Samuca Silva (PSC) com o Ministério Público e membros da força-tarefa municipal de combate à Covid-19.

Segundo o promotor do MPRJ Leonardo Kataoka, as novas medidas são justificadas em razão do aumento do número de casos de Covid-19 no município. “Estamos vendo um aumento dos casos de coronavírus. Estamos com restrições brandas. Temos que continuar com as medidas de combate, para assim evitar mais restrições”, destacou o promotor.

Em nota, a diretoria da Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), lamentou a decisão, pois, segundo a entidade, “a restrição de horário de trabalho determinada pelo Governo Municipal, implica diretamente em perda de receitas, o que dificulta o cumprimento das obrigações com os colaboradores, manutenção dos empregos dos mesmos, pagamento aos prestadores de serviços e fornecedores”, mas afirmou que todos os associados irão cumprir com as determinações.