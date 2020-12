A Polícia Militar prendeu, na noite deste domingo (dia 27), um jovem de 18 anos, com armas e drogas, no bairro Vila Brígida, em Barra Mansa. O preso é apontado como um dos suspeitos no assassinato de um adolescente de 15 anos, no bairro Vista Alegre, no dia 27 de setembro deste ano.

Segundo a PM, agentes foram até o local após receberem a informação de que homens armados estariam traficando em um escadão. O jovem, que completou 18 anos em novembro, foi flagrado com um revólver calibre 32, três munições, três sacolés de cocaína, 32 trouxinhas de maconha, três pedras de crack e um celular.

O rapaz foi encaminhado à delegacia de Barra Mansa, onde ficou preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Foto: PM.