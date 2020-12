O Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa) disponibilizou para os alunos que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio 2020, o Maratona Enem. O evento teve como objetivo discutir os temas mais frequentes da prova que, excepcionalmente, nesta edição, acontecerá nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021.

As principais disciplinas estão presentes nas aulas desse ano. Atualidades e Geografia, Português e Literatura, Biologia, Matemática, Redação, Química e Física. Todos os materiais estão disponíveis no canal do YouTube da instituição, @unifoavr.

Esse ano, por conta da pandemia, o Maratona Enem foi online e gratuito. No entanto, a proposta permaneceu a mesma: aprimorar os conhecimentos dos estudantes nas principais áreas de destaque do Enem. Os profissionais especialistas na preparação dos alunos apresentaram as estatísticas das provas, temas mais frequentes e questões típicas, sendo um plus na preparação dos jovens que desejam garantir maiores chances de ingresso no ensino superior.

A professora de Redação, Ana Malfacini destacou o Maratona Enem como um projeto inovador, que ressalta a continuidade entre a Educação Básica e a Universidade. “Esse evento mostra nossa preocupação social com muitos alunos também da escola pública, que podem ter uma oportunidade ímpar com essa iniciativa”, disse Malfacini.

De acordo com o professor de Atualidades e Geografia, Vagner dos Santos Alves, o Maratona Enem é uma oportunidade para os alunos desenvolverem conhecimentos específicos antes da prova. “Esse projeto ao ser desenvolvido antes da prova é um porto seguro para uma boa quantidade de alunos. Nesse ano de pandemia, o projeto realmente tem um valor inestimável. Além disso, é importante salientar que os alunos não deixem de realizar as atividades físicas, intercalando com os estudos. Dessa forma, alivia o estresse e potencializa o estudo”, destacou o professor.