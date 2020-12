Com o fechamento das contas de 2020, o Poder Legislativo de Piraí devolverá o total de R$ 1.594.762,36 aos cofres da Prefeitura, do total de R$ 8,3 milhões disponibilizados pelo duodécimo, o Orçamento da Câmara Municipal. A oficialização ocorreu nesta quarta-feira (dia 30) com a presença do presidente da Casa, Alex Joaquim (PL), da Controladora Interna da Câmara, Vânia Alves, e da chefe do Departamento de Tesouraria, Patrícia Curty.

O repasse é fruto da economia feita pela Casa de Leis ao longo deste ano. O presidente Alex Joaquim ressaltou que algumas medidas de contenção foram adotadas para chegar ao resultado nesse ano atípico de pandemia. “Houve um controle interno, como de diárias, do uso de materiais e produtos, bem como contenção de demais gastos. Com o esforço de todos foi possível chegar ao resultado que atingimos”, explicou o parlamentar.

O dinheiro devolvido representa 19,15% do orçamento total da Câmara, em 2020. Em quatro anos, o Poder Legislativo de Piraí economizou R$ 2,9 milhões de verbas públicas no período de 2017 a 2020.