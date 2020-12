Os 21 vereadores eleitos em Volta Redonda tomam posse nesta sexta-feira (dia 1º), às 10h, na Câmara Municipal. Devido a pandemia do novo Coronavírus, a cerimônia será restrita a um pequeno número de convidados e autoridades.

O protocolo prevê que tão logo os parlamentares assinem o termo de posse, imediatamente ocorrerá a eleição da Mesa Diretora. Conforme nas últimas legislaturas, serão definidos os presidentes e vices para os quatro próximos anos.

Acordos políticos, costurados com participação efetiva do prefeito eleito Neto (DEM), garantiram ao atual presidente Nilton Alves de Faria, o Neném (DEM), a recondução ao cargo. Neném, como todos sabem, é afilhado político de Neto. Como vice-presidente, ele terá o vereador Edson Quinto (PL).

Em 1º de janeiro de 2022, a presidência passará a ser ocupada por Sidney Dinho (Patriota), com Luciano Mineirinho (PSD) de vice.

Paulo Conrado (DC) preside a Câmara em 2023. O último ano da nova legislatura será presidido pelo vereador Edson Quinto. Os vices que serão eleitos nesta sexta-feira, conforme a Folha do Aço apurou, serão Rodrigo Furtado (PSC) e Conrado, respectivamente.

As conversas sobre a composição da Mesa foram iniciadas poucas horas após a divulgação do resultado final da eleição municipal do dia 15 de novembro. As reuniões e trocas de mensagens por aplicativos serviram para costurar os acordos.

A cerimônia de posse do Legislativo volta-redondense será transmitida online no Facebook da Câmara.