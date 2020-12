Na noite desta quarta-feira (dia 30), um jovem, de 23 anos, identificado como Luiz Paulo Corrêa da Silva, foi morto a tiros na Rua Major José Bento, na Vila Brígida, em Barra Mansa.

Outro rapaz, de 26 anos, identificado como Claudio Juarez da Silva Júnior, foi atingido na coxa e, aparentemente, fraturou um dos pés. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado à Santa Casa de Misericórdia.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar disparos de arma de fogo no local, mas encontrou Luiz Paulo já sem vida. De acordo com a perícia da Polícia Civil, no local do crime, próximo a uma padaria, os agentes encontraram 23 cartuchos calibre 9 mm deflagrados.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas, mas deverão ser informadas ainda nesta quinta-feira (dia 31), por Claudio Juarez.