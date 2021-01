O Volta Redonda anunciou neste domingo (dia 3), o seu primeiro reforço para a temporada 2021. O atacante Gabriel Silva, de 23 anos, que estava no sub-23 do Corinthians, chega com contrato até o final do Estadual deste ano, mas com uma cláusula de renovação por mais um ano a critério do clube.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Gabriel já defendeu também o Veranópolis-RS e o Tupi-MG.

“Feliz por esta oportunidade de estar defendendo um grande clube como o Volta Redonda. Chego motivado para dar o meu melhor dentro de campo, conquistar o meu espaço e a ajudar a equipe a fazer um grande Campeonato Carioca, brigando sempre pelas primeiras posições e a classificação para a semifinal do Estadual, como o Voltaço vem fazendo nos últimos anos, mostrando a força do clube”, destacou o novo reforço tricolor.

O elenco tricolor segue de férias e a reapresentação para dar início a pré-temporada ainda não tem data definida, mas deverá acontecer ainda em janeiro.