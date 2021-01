A temporada 2021 começou para o Volta Redonda FC. O elenco do Esquadrão de Aço se apresentou nesta segunda-feira (dia 11), iniciando a pré-temporada para a estreia no Campeonato Carioca deste ano, marcada para o dia 28 de fevereiro contra o Madureira, em casa.



Ao todo, 21 jogadores se apresentaram neste primeiro dia. Entre eles, o atacante Gabriel Silva, primeiro reforço do Voltaço para o Estadual, o meio-campo Hiroshi e o atacante Alef Manga, que tiveram os seus vínculos renovados por um e dois anos, respectivamente.

“Dos 21 jogadores que se apresentaram hoje, temos 15 pratas da casa, o que ilustra o planejamento que estamos adotando para esta temporada, dando cada vez mais oportunidade aos atletas da nossa base. Estamos também em conversas adiantadas com alguns possíveis reforços e esperamos anunciá-los nos próximos dias, para que peguem a pré-temporada no início também. Já sobre os atletas que têm contrato com o Volta Redonda e que estão emprestados a outros clubes, como o Douglas Borges e Luiz Paulo, que estão no CRB-AL, e o Heitor, Oliveira e João Carlos, que estão no Mirassol-SP, estamos aguardando o retorno deles ao final dos respectivos campeonatos que estão disputando”, destacou o gerente de futebol do Voltaço Wilson Leite.



Programação

Nesta primeira semana de preparação, a programação prevê a realização de exames médicos. O primeiro a ser feito foi para detectar a Covid-19 nos jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube, seguindo o protocolo de segurança montado pelo Departamento Médico do clube. Os resultados dos testes ainda não foram divulgados pelo laboratório Labes.



Já nos próximos dias, os atletas irão passar pelos exames fisioterápicos e cardíacos.



Os treinamentos no campo devem ter início na quinta-feira, dia 14, após a realização de todos os exames.



Confira a lista dos atletas que se apresentaram neste primeiro dia de atividade.



Goleiro: Vinícius Dias, Avelino e Adne;

Lateral-direito: Julinho e Valter;

Lateral-esquerdo: Marcinho;

Zagueiro: Luan Leite, Gabriel Pereira e Davison;

Meio-campo: Bruno Barra, Hiroshi, Gabriel Correia, Pedro Alves, Wallisson, Pedro Thomaz e Luciano Naninho;

Atacantes: Gabriel Silva, Alef Manga, Marcus Vinícius, Joarley e João Vitor.