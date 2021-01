Policiais Federais prenderam, na tarde desta quinta-feira (dia 14), no Rio de Janeiro, um argentino de 51 anos, procurado pela autoridades de seu país pelos crimes de lesão corporal, leve e qualificada, furto simples, desobediência reiterada a autoridade e ameaças. Contra o homem, que foi preso no Leblon, havia um mandado de prisão preventiva para fins de extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PF, o preso encontrava-se na Difusão Vermelha da Interpol, uma lista que reúne pessoas procuradas internacionalmente. Seu pedido de prisão preventiva foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília e ele foi capturado por agentes da PF lotados no Núcleo de Cooperação Policial Internacional, com apoio da equipe da PF do Aeroporto Internacional do Galeão.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional. De lá, será extraditado para a Argentina.