O governo do Estado do Rio de Janeiro espera começar a distribuição das 487.520 doses da CoronaVac já nesta segunda-feira (dia 18). Segundo o governador em exercício Cláudio Castro, as doses do imunizante devem chegar na capital fluminense às 13h. A expectativa é vacinar, num primeiro momento, 232.521 pessoas, com duas doses cada, dos grupos prioritários dessa primeira fase. Com isso, restariam 22.478 doses do lote vindo de São Paulo, separadas para reserva técnica, segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde do Rio.

De acordo com Castro, apesar da previsão de início da vacinação na quarta-feira (dia 20), os municípios fluminenses que se organizarem podem se antecipar e começar a aplicação das doses para os grupos prioritários da primeira fase já na terça-feira (dia 19). Já o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou durante evento que marcou o início da distribuição da CoronaVac aos estados que a vacinação poderá começar já a partir desta segunda-feira, às 17h.

Nesta primeira fase, no estado do Rio, serão imunizadas pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência que estejam em abrigos, povos indígenas vivendo em terras indígenas e trabalhadores da Saúde, com um total de 232.521 atendidos. A aplicação da vacina deve ocorrer em duas doses, com intervalo de 28 dias.

Veja o número de doses esperadas para cada município do sul fluminense:

Angra dos Reis – 4.880

Barra do Piraí – 1.800

Barra Mansa – 4.510

Comendador Levy Gasparian – 240

Engenheiro Paulo de Frontin – 360

Mendes – 390

Paracambi – 1.310

Paraíba do Sul – 1.210

Paraty – 1.140

Pinheiral – 540

Piraí – 660

Porto Real – 570

Quatis – 220

Resende – 3.790

Rio Claro – 450

Rio das Flores – 170

Três Rios – 4.310

Valença – 2.570

Volta Redonda – 3.900