Policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Lídice, distrito de Rio Claro, detiveram um homem de 49 anos que transportava 41 aves num carro, no fim da tarde deste domingo (dia 17). Ele seguia para Angra dos Reis, onde, segundo informou aos agentes, tem uma loja no Parque Mambucaba, e as aves seriam colocadas à venda.

Os agentes estavam em patrulhamento pela Rodovia Saturnino Braga (RJ-155), que liga Barra Mansa a Angra, quando abordaram o motorista de um Chevrolet Spin. No porta-malas do veículo, eles encontraram 32 canários belgas e nove periquitos australianos em sete gaiolas.

O detido contou que havia comprado as aves de um rapaz em Barra Mansa, por R$ 2 mil, para revender em Angra. Segundo os PMs, foi constatado crime ambiental e a ocorrência foi encaminhada à delegacia de Rio Claro.