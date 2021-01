Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de tráfico, no final da noite da sexta-feira (dia 15), terminou na morte de um homem por atropelamento, na Via Dutra. Segundo o relato dos policiais, Flávio Henrique da Silva Rocha, de 31 anos, estava com outros dois homens. Eles fugiram de uma abordagem na Rua Júlio Teixeira Guimarães, no bairro Bocaininha, em Barra Mansa. Ainda de acordo com os agentes, durante a fuga o trio atirou contra os policiais, que revidaram.

Flávio foi atingido e caiu próximo ao canteiro central da rodovia. Os policiais relataram ainda que, quando se aproximavam do ferido, ele foi atropelado por um carro que não parou. O suspeito morreu na hora. Os outros dois suspeitos fugiram por um matagal.

Após a remoção do corpo, os policiais retornaram ao local onde tentaram a abordagem inicial e encontraram uma pistola calibre 9 mm, uma munição do mesmo calibre, oito cartuchos deflagrados, oito trouxinhas de maconha e oito pinos de cocaína, além de R$ 46. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Barra Mansa, que apura os fatos. Foto: Polícia Militar