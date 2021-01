Na manhã desta terça-feira (dia 19), Resende se tornou o primeiro município da região a iniciar a vacinação contra a Covid-19. Os quatro primeiros imunizados são profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus.

Os primeiros quatro vacinados no Hospital Municipal de Emergência foram os profissionais da saúde Patrícia Mendes de Lima, de 40 anos, Paulo Medice Junior, de 60 anos, Sidileia Francisa Jesus, de 50 anos, e Cristina Camões Sampaio, de 39 anos. O pontapé inicial da vacina contou com a presença de autoridades municipais, como o Secretário Municipal de Saúde, Alexandre Vieira, e o prefeito Diogo Balieiro Diniz, que se emocionou ao presenciar a imunização.

“Nós sabemos o que passamos em Resende nesse quase um ano de pandemia. Tivemos que participar da tristeza de muitas famílias. E no momento em que começa essa vacinação, que não é o fim da doença, é o início do controle da pandemia, muita emoção vem à cabeça. Agora, o objetivo é que a imunização se estenda de acordo com as determinações do Ministério da Saúde e que possamos vencer a cada dia essa doença que causou tantos estragos”, disse o prefeito.

Sequência da Vacina

Seguindo os critérios definidos pelo Ministério da Saúde, a primeira etapa da vacinação vai priorizar os profissionais da linha de frente do atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 no Hospital Municipal de Emergência, UPA, Pronto Atendimento do Paraíso, SAMU, Santa Casa, Hospital da AMAN, Hospital Unimed e Hospital Samer D’Or, além de outros laboratórios e clínicas de diagnóstico privados. Este número de vacinas será suficiente para imunizar cerca de 35% do total de profissionais de saúde em atuação no município (são cerca de 4,2 mil).

Também serão imunizados todos os profissionais e pacientes do Asilo Nicolino Gulhot e da Residência Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde.

A segunda dose deverá ser aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira. Em seguida, assim que o Ministério da Saúde enviar novas doses, a campanha será ampliada para o restante dos profissionais de saúde e demais grupos prioritários.