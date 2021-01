A Prefeitura de Piraí inicia nesta quarta-feira (dia 20), a vacinação contra o Covid-19. Nesta primeira fase, a cidade recebeu 330 doses da vacina. Conforme protocolo determinado pelo Ministério da Saúde, idosos a partir de 90 anos e profissionais da área de saúde fazem parte do grupo prioritário nesta fase.

Coordenadora do Setor de Imunização da Secretaria de Saúde, Emiliane Mello explicou como será feita a logística para a imunização. “Traçamos um roteiro para a vacinação e iniciaremos com os profissionais da saúde, aqueles que trabalham na linha de frente tratando os pacientes com Covid. Os primeiros a serem imunizados serão profissionais da Atenção Básica, como médicos, enfermeiros e técnicos do Hospital Flávio Leal e do Pronto Socorro de Arrozal”, afirma.

Sobre o público a partir dos 90 anos, Emiliane tranquiliza as famílias e diz que não haverá a necessidade de deslocamento de suas residências para serem vacinados. “Idosos a partir de 90 anos receberão a vacina em domicílio. Cada unidade de saúde estará fazendo volante, indo às casas”, frisa a coordenadora.

A secretária municipal de Saúde, Giane Aparecida Gioia, ressalta que as 330 doses são oriundas de um cálculo feito pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), e que em breve Piraí receberá nova remessa. “Tão logo a cidade receba outros lotes de vacina, nós daremos continuidade às outras fases preconizadas pelo Ministério da Saúde”, ressalta Giane.

O prefeito Tutuca comemorou a chegada das vacinas, mas pede que a população continue mantendo os cuidados e evite aglomerações. “Estamos todos felizes com as vacinas. Piraí perdeu muitas vidas para esse vírus e essa imunização nos traz esperança de que em breve a gente possa retomar nossas vidas com normalidade. Mas enquanto ainda não há vacina para todos, vamos nos cuidando. Não podemos perder o foco e a prevenção continua sendo o melhor remédio”, disse.