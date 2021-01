Um adolescente de 17 anos foi apreendido por policiais militares com 168 pinos de cocaína, no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa, na tarde desta terça-feira (dia 19). O adolescente, detido no local conhecido como “Sem Teto”, disse aos agentes que era gerente do tráfico no bairro.

Após uma denúncia, os PMs seguiram para a localidade e identificaram o suspeito conforme a descrição que receberam. Ele foi localizado num escadão e saiu correndo, mas acabou cercado pela viatura depois de ser perseguido à pé por um dos policiais.

O adolescente apontou onde estava escondida a droga que estava vendendo. No lugar indicado por ele, os policiais recolheram 168 pinos de cocaína. Caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa. Foto: PM