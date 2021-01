Após ser estuprada pelo padrasto, uma garotinha de 10 anos está gestante de gêmeos, em Governador Valadares (MG). A mãe da criança, de 28 anos e que preferiu não se identificar, também está esperando um bebê do pedófilo. A Polícia Civil da região abriu um inquérito nesta quarta-feira (dia 20) para investigar o caso. São informações da revista Istoé.

De acordo com informações preliminares do Departamento de Polícia de Governador Valadares, a menina sofria violência sexual por parte do padrasto desde os 6 anos de idade. A mãe da garota só percebeu que poderia haver algo estranho com a saúde da filha porque a menstruação da criança foi interrompida.

Em seguida, nesta terça-feira (dia 19), mãe e filha foram ao médico ginecologista, onde a garota contou a situação e a gravidez foi descoberta.

Segundo a Polícia Civil responsável, a menina está com 13 semanas de gravidez e a mãe, com 24. Ambas estão sob acompanhamento médico para decidir se a gestação da garota será interrompida.

Segundo depoimento da mãe, o padrasto teria confessado o crime. “A mãe foi para casa e foi para cima do padrasto, o agrediu, xingou e ficou revoltada. O suspeito se defendeu das agressões e também agrediu a mulher com empurrões. Ela ficou com marcas do crime”, declarou a delegada responsável pela investigação ao jornal O Tempo.

A mulher tem, ao todo, quatro filhos, sendo dois deles fruto do relacionamento com o homem. A perícia investigará, também, se outras crianças foram vítimas do acusado.

Fonte: Metrópoles

Foto ilustrativa